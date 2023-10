Basket, va in scena oggi al PalAlberti il match tra Next Casa Barcellona e Svincolati Milazzo: Ragusa vince nell’anticipo di Catania

Cresce l’attesa tra gli appassionati della palla a spicchi per la prima gara stagionale al PalAlberti del Barcellona Basket, che affrontare il difficile match contro gli Svincolati Milazzo dei tanti ex, sia in campo (Salvatico e Spada), sia fuori (il coach Trimboli e l’assistente Coppolino, senza dimenticare il massaggiatore Mauceri e i dirigenti Maganza e Perdichizzi).









Le due squadre arrivano al match di oggi dopo aver conquistata la prima vittoria stagionale, con la voglia di proseguire la serie positiva. Barcellona avrà dalla sua il pubblico e la spregiudicatezza dei suoi giovani, Milazzo potrà contare sull’esperienza di suoi over e sull’amalgama di un gruppo rimasto praticamente lo stesso dell’anno scorso, con alcuni innesti importanti.

L’appuntamento è fissato alle 18 in un palazzetto rinnovato soprattutto nell’impianto di illuminazione, finalmente all’altezza di un torneo nazionale, che proverà a tornare il sesto uomo in campo come accaduto tante volte negli ultimi 25 anni di basket a Barcellona Pozzo di Gotto, dalla serie A2 alla serie C.

Ieri sera si è disputato l’unico anticipo della giornata con la vittoria esterna del Ragusa sul campo del Cus Catania. Nel programma di oggi spiccano anche il derby di Messina tra Basket School e Fortitudo, tra due squadre a caccia della prima vittoria, la sfida del Castanea sul campo della corazzata Orlandina Basket e lo scontro tra Sala Consilina e Viola Reggio Calabria, dove si attende la reazione dei calabresi dopo la sconfitta nello scontro diretto con la capolista Orlandina. Ecco il programma:

Cus Dil. Catania Basket 2003 Virtus Kleb Ragusa 88 106 Basket School Messina A.Dil. Fortitudo Messina Siaz Basket Piazza Armerina Bim Bum Basket Rende Next Casa Barcellona Svincolati A.S.D. Pallacanestro Sala Consilina Asd Pallacanestro Viola Ssd Orlandina Basket A R.L. Asd Castanea Basket 2010

Di seguito la classifica aggiornata dopo l’anticipo di ieri