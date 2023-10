La Nuova Igea Virtus andrà a Sant’Agata con Pirelli e Ravidà in panchina: al lavoro per il nuovo tecnico

i problemi burocratici hanno impedito il matrimonio sportivo tra Nuova Igea Virtus ed il tecnico Michele Campo, nonostante l’accordo tra le parti, e la dirigenza sta lavorando a tutto campo e senza fretta sul nome del nuovo tecnico giallorosso.

Sono tanti i profili che si stanno valutando e la dirigenza si è posta l’obiettivo di non sbagliare una scelta fondamentale per la stagione. Sul nome del successore di Pasquale Ferrara girano tanti nomi, ma la società sta mantenendo il giusto riservo per non compromettere le trattative avviate.

La dirigenza, d’intesa con la squadra, ha deciso di affrontare il derby del Fresina, in programma domenica prossima contro il Città di Sant’Agata, affidando la guida tecnica a Vincenzo Pirelli, coadiuvato da Marco Ravidà. Anche se la fumata bianca dovesse arrivare nel week-end, il nuovo tecnico comincerà il suo lavoro a partire da martedì prossima.