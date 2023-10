La Nuova Igea Virtus si allena sotto la guida di Pirelli, in attesa dell’annuncio del nuovo tecnico

Entro domani sarà ufficializzato il nome del nuovo tecnico della Nuova Igea Virtus. L’accordo tra la dirigenza e il tecnico Michele Campo è già stato trovato e si attende solo la risoluzione di alcuni dettagli burocratici per annunciare ufficialmente l’arrivo dell’allenatore, che già domenica sarà chiamato a guidare la squadra nel derby dello stadio Frisina a Sant’Agata di Militello.

Le bocche della dirigenza giallorossa, così come quelle dei giocatori, restano cucite, nel rispetto del silenzio stampa voluto proprio per ritrovare le necessaria serenità in un momento delicato della stagione giallorossa.

La squadra si è allenata regolarmente allo stadio D’Alcontres sotto la guida tecnica di Vincenzo Pirelli e Marco Ravidà. Prima i ragazzi hanno svolto una seduta atletica e poi in palestra, senza forzare il ritmo considerato che sono reduci da una settimana in cui hanno disputato tre partite in otto giorni. A bordo campo, insieme ad alcuni dirigenti, era regolarmente presente il direttore sportivo Benedetto Bottari, che di fatto ha così smentito le indiscrezioni di stampa sulle sue ipotetiche dimissioni, dopo l’esonero del tecnico Pasquale Ferrara.

Foto di repertorio