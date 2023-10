Barcellona, assolto un 40enne dall’accusa del furto in un tabacchino: lo ha salvato la mancanza del numero seriale sulle sigarette

Era stato accusato di aver sottratto la somma di 400 ed una stecca di sigarette presso un tabacchino della zona un giovane barcellonese di 40 anni.

Secondo l’accusa l’imputato si era recato presso l’esercizio commerciale ed approfittando della distrazione del titolare si era impossessato con destrezza della somma di denaro e delle sigarette esposte al pubblico allontanandosi dal luogo subito dopo. Gli agenti avvisati dal proprietario intervenirorno poco, rintracciando l’uomo per le vie della città con in tasca un pacchetto della medesima marca e tipologia di quelle sottratte, senza tuttavia reperire alcuna somma di denaro sospetta.

In giudizio la difesa ha sostenuto che in mancanza di accertamento del numero seriale, identificativo ed univoco previsto dalla normativa Europea per il tracciamento dei prodotti di cui sono dotati tutti i tabacchi per l’intera la filiera produttiva sino alla immissione sul mercato, non è possibile attribuire la responsabilità del furto all’imputato.

Il giudice accogliendo la richiesta difensiva dell’ avv. Gaetano Pino e non ritenendo la suddetta circostanza, relativa al possesso, da sola sufficiente alla corretta identificazione ha assolto l’imputato per non aver commesso il fatto .