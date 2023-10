L’AVULSS di Barcellona ricorderà la volontaria di Santa Lucia del Mela Mimmi Crimi ad un anno dalla sua prematura scomparsa

L’Associazione di Volontariato AVULSS O.D.V. di Barcellona P.G., con sede in via Regina Margherita 61, presente sul territorio da bel 38 anni, il prossimo lunedì 9 ottobre ricorderà con affetto, assieme alla sua famiglia, Mimma Crimi, volontaria AVULSS di Santa Lucia Del Mela, ad un anno dalla sua prematura scomparsa.

“Questa è un’occasione – afferma la presidente Francesca Raimondo – per ricordare una attiva e giovane volontaria che, assieme al gruppo di Santa Lucia, formato da 10 volontari, e ad altri di Barcellona, svolgeva servizio nell’ospedale di Milazzo, prima della sospensione imposta dalla pandemia, e visitava anche gli anziani del territorio. Era anche un’insegnante, una catechista, una mamma di famiglia”.

L’incontro nel suo ricordo si terrà nella Cattedrale S. Maria Assunta di Santa Lucia del Mela e sarà anche un buon motivo per ricordare con un video il servizio svolto sia da Mimma e di tutti i volontari, nonché i progetti realizzati dall’associazione AVULSS durante questo lungo cammino, dal 1985 ad oggi.

Il video racconterà alcuni dl vari servizi svolti in questi anni, dall’accoglienza per immigrati con un centro diurno e notturno tra il 1993 ed il 1995 al recente progetto della “scalinata d’arte”, dedicata alle donne vittime di femminicidio, inaugurata il 26 marzo 2023. “Si è trattato in un progetto – aggiunge la Raimondo – voluto, ideato, finanziato in parte dall’AVULSS, da uno sponsor privato e dall’amministrazione comunale. La sua realizzazione è stata possibile grazie al lavoro in rete tra l’AVULSS, l’ Amministrazione Comunale, le associazioni di artisti che hanno donato la loro arte ed i ragazzi dell’Istituto d’arte “Guttuso” di Milazzo”.