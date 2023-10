Calcio, la Nuova Igea Virtus cade in casa del Licata (2-0): la gara si decide nel secondo tempo

Due reti di Giannone e di Vari nella ripresa decidono la gara disputata a Ravanusa tra Licata e Nuova Igea Virtus. La formazione giallorossa dopo un buon primo tempo ha pagato cara una distrazione in avvio di secondo tempo e non si è saputo più riprendere lasciando la vittoria ad un Licata esperto e sornione fino alla fine della contesa.

La squadra del tecnico Pasquale Ferrara, alle prese con troppe assenze in attacco, dovrà mettere subito in archivio la sconfitta di oggi, che non cambia la prospettiva della compagine barcellonese. L’obiettivo resta la salvezza ed in quest’ottica diventa fondamentare la gara di domenica al D’Alcontres contro una Gioiese reduce da una sconfitta interna con la Sancataldese. I tre punti diventano importanti per allungare il passo rispetto alla zona playout.

Castrovillari Calcio Akragas 1-2 Città Di S. Agata Locri 1909 2-0 F.C. Trapani 1905 Real Casalnuovo 4-0 Gioiese 1918 Sancataldese Calcio 1-2 Licata Calcio Nuova Igea Virtus 2-0 Portici LFA Reggio Calabria 0-1 Ragusa Calcio Canicattì 0-2 San Luca F.C. Lamezia Terme 2-5 Siracusa Calcio 1924 Città Di Acireale 1946 3-1 riposava la Vibonese

