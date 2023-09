Calcio, tutti i risultati dall’Eccellenza alla Prima categoria: terza sconfitta consecutiva per la Nuova Azzurra Fenice

Si sono svolte nel week-end le gare per il terzo turno di Eccellenza e Promozione e per la prima giornata di Prima categoria.

In Eccellenza resta a punteggio pieno solo il Modica, con l’Enna che si arrende alla Leonzio. Punto prezioso per la salvezza del Milazzo a Mazzarrone.

In Promozione terza vittoria consecutiva per la capolista Bafia, che raggiunge Gioiosa e Rosmarino a punteggio pieno. Sul campo di Bafia cade proprio la Nuova Azzurra Fenice, ancora ferma a zero punti dopo le prime tre giornate di campionato.

In Prima categoria, nella prima giornata solo un pareggio tra Lipari e Terme Vigliatore, con il favorito Monforte che passa a Falcone e raggiunge anche l’Orsa Promosport nel gruppo delle vincitrici del primo impegno stagionale.

Eccellenza

Messana 1966 Rocca Acquedolcese 1-1 Città Di Gela Misterbianco 2011 2-1 Leonzio 1909 Enna Calcio 1-0 Mazzarrone Calcio Milazzo 2-2 Modica Calcio Imesi Atletico Catania 1994 4-1 Nebros Real Siracusa Belvedere 2-1 Paternò Calcio Leonfortese 1-0 Santa Croce Jonica F.C. 0-1

Classifica

Modica Calcio 9 3 3 0 0 8 2 6 Nebros 7 3 2 1 0 6 4 2 Real Siracusa Belvedere 6 3 2 0 1 5 3 2 Enna Calcio 6 3 2 0 1 3 1 2 Città Di Gela 6 3 2 0 1 5 4 1 Leonzio 1909 6 3 2 0 1 2 2 0 Misterbianco 2011 4 3 1 1 1 4 3 1 Mazzarrone Calcio 4 3 1 1 1 3 4 -1 Paternò Calcio 4 3 1 1 1 2 3 -1 Jonica F.C. 3 3 1 0 2 1 2 -1 Milazzo 2 3 0 2 1 2 3 -1 Messana 1966 2 3 0 2 1 1 2 -1 Rocca Acquedolcese 2 3 0 2 1 3 5 -2 Imesi Atletico Catania 1994 2 3 0 2 1 3 6 -3 Leonfortese 1 3 0 1 2 3 5 -2 Santa Croce 1 3 0 1 2 1 3 -2

Promozione

Polisportiva Gioiosa Valle Del Mela Calcio 5-2 San Fratello Nuova Rinascita 0-2 Rosmarino Pro Mende Calcio 3-0 Aluntina Lascari – Cefalù 0-1 Aquila Nuova Azzurra Fenice 2-0 Città Di Galati Santangiolese Calcio 2-1 Città Di Mistretta Atletico Messina 2-0

Classifica

Polisportiva Gioiosa 9 3 3 0 0 14 6 8 Rosmarino 9 3 3 0 0 8 1 7 Aquila 9 3 3 0 0 6 0 6 Nuova Rinascita 6 3 2 0 1 4 2 2 Città Di Galati 5 3 1 2 0 4 3 1 Aluntina 4 3 1 1 1 3 2 1 Città Di Mistretta 4 3 1 1 1 3 2 1 Valle Del Mela Calcio 4 3 1 1 1 7 7 0 Lascari – Cefalù 3 3 1 0 2 3 6 -3 Santangiolese Calcio 2 3 0 2 1 3 4 -1 San Fratello 2 3 0 2 1 1 3 -2 Pro Mende Calcio 1 3 0 1 2 0 5 -5 Atletico Messina 0 3 0 0 3 0 7 -7 Nuova Azzurra Fenice 0 3 0 0 3 3 11 -8

Prima categoria

Melas Stefano Catania 3-2 OR. SA. Promosport Rodi Milici 1-0 Real Gescal Città Di Villafranca 1-2 Folgore Milazzo Riviera Nord 0-1 Lipari I.C. Terme Vigliatore 2-2 Pro Falcone Monforte S. Giorgio Calcio 0-1 Torregrotta 1973 Nuova Peloro 1-0

Classifica