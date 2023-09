La Nuova Igea Virtus non riesce a frenare la corsa del Siracusa. Decide il gol di Vacca

Un gol di Vacca al 40’pt decide la partita tra Siracusa e Nuova Igea Virtus.

In un clima più disteso rispetto agli ultimi confronti, la formazione aretusea ha sfruttato al meglio l’opportunità di passare in vantaggio nel finale del primo tempo ed ha mantenuto il controllo della gara. I giallorossi in pieno recupero hanno sfiorato il pareggio con un miracolo del portiere di casa sulla conclusione a colpo sicuro di Abbate.

RIsultati 4^ giornata