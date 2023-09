Calcio, i risultati degli anticipi in Eccellenza, Promozione e Prima categoria ed il programma dell’intera giornata

Le formazioni di Eccellenza e Promozione iniziano a prendere il ritmo, con la terza giornata di campionato, mentre inizia il percorso stagionale della Prima categoria.

Negli anticipi del sabato, in Eccellenza, la Messana agguanta il pareggio nel finale contro la Rocca Acquedolcese. Entrambe le formazioni messinesi muovono la classifica, in attesa delle gare di oggi, che vedranno impegnate il Milazzo sul campo del Mazzarrone e la Nebros in casa con la capolista Real Siracusa.

In Promozione prosegue nell’anticipo la corsa della Polisportiva Gioiosa, alla terza vittoria consecutiva contro il Valle del Mela, che per il momento divide il primato a punteggio pieno con il Rosmarino, che ha superato in casa la Pro Mende. L’Aquila Bafia, la terza squadra fin qui a punteggio pieno, gioca oggi pomeriggio con una Nuova Azzurra Fenice ancora ferma al polo, con due sconfitte in altrettante gare disputate.

In Prima categoria, esordio positivo per l’Orsa Promosport, che nell’anticipo supera in casa il Rodì Milici con un gol di Sottile. Vince anche il Melas con il punteggio di 3-2 contro lo Stefano Catania.

Ecco con il programma completo

ECCELLENZA – 3^ giornata

Messana 1966 Rocca Acquedolcese 1-1 Città Di Gela Misterbianco 2011 Leonzio 1909 Enna Calcio Mazzarrone Calcio Milazzo Modica Calcio Imesi Atletico Catania 1994 Nebros Real Siracusa Belvedere Paternò Calcio Leonfortese Santa Croce Jonica F.C.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Modica Calcio 6 2 2 0 0 4 1 3 Real Siracusa Belvedere 6 2 2 0 0 4 1 3 Enna Calcio 6 2 2 0 0 3 0 3 Misterbianco 2011 4 2 1 1 0 3 1 2 Nebros 4 2 1 1 0 4 3 1 Città Di Gela 3 2 1 0 1 3 3 0 Leonzio 1909 3 2 1 0 1 1 2 -1 Mazzarrone Calcio 3 2 1 0 1 1 2 -1 Imesi Atletico Catania 1994 2 2 0 2 0 2 2 0 Messana 1966* 2 3 0 2 1 1 2 -1 Rocca Acquedolcese* 2 3 0 2 1 3 5 -2 Leonfortese 1 2 0 1 1 3 4 -1 Santa Croce 1 2 0 1 1 1 2 -1 Milazzo 1 2 0 1 1 0 1 -1 Paternò Calcio 1 2 0 1 1 1 3 -2 Jonica F.C. 0 2 0 0 2 0 2 -2 * una partita in più

PROMOZIONE – 3^ giornata

Polisportiva Gioiosa Valle Del Mela Calcio 5-2 San Fratello Nuova Rinascita 0-2 Rosmarino Pro Mende Calcio 3-0 Aluntina Lascari – Cefalù Aquila Nuova Azzurra Fenice Città Di Galati Santangiolese Calcio Città Di Mistretta Atletico Messina

CLASSIFICA AGGIORNATA

Polisportiva Gioiosa* 9 3 3 0 0 14 6 8 Rosmarino* 9 3 3 0 0 8 1 7 Aquila 6 2 2 0 0 4 0 4 Nuova Rinascita* 6 3 2 0 1 4 2 2 Aluntina 4 2 1 1 0 3 1 2 Valle Del Mela Calcio* 4 3 1 1 1 7 7 0 Città Di Galati 2 2 0 2 0 2 2 0 Santangiolese Calcio 2 2 0 2 0 2 2 0 San Fratello* 2 3 0 2 1 1 3 -2 Città Di Mistretta 1 2 0 1 1 1 2 -1 Pro Mende Calcio* 1 3 0 1 2 0 5 -5 Lascari – Cefalù 0 2 0 0 2 2 6 -4 Atletico Messina 0 2 0 0 2 0 5 -5 Nuova Azzurra Fenice 0 2 0 0 2 3 9 -6 * una partita in più

PRIMA CATEGORIA – 1^ giornata