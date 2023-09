Incendi sulle colline di Barcellona, ettari di terreno continuano a bruciare anche nella zona di Femminamorta

E’ pesante il bilancio degli incendi che soprattutto dal pomeriggio di ieri hanno interessato le colline di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nella serata di ieri sono andati in fumo ettari di terreno nella zona di Gurafi, nel tratto tra Gala e Migliardo e nella collina di Lando. Le squadre di Vigili del Fuoco, Forestale e Protezione civile hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme, con il supporto dell’unità di crisi attivata dalla Prefettura di Messina, su richiesta del sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò. Il primo cittadino, che ha seguito le operazioni sul posto, insieme agli assessori Giuseppe Benvegna e Salvatore Coppolino, è in continuo contatto con la Prefettura per

Da stamattina un elicottero antincendio dai Vigili del Fuoco sta operando nella zona tra pizzo Lando e Femminamorta, dove sono attivi ancora diversi focolai. Il Coc Centro operativo comunale di Protezione civile è sempre attivo di ieri e secondo gli ultimi riscontri sarebbe stata esclusa l’evacuazione di case. Alcuni residenti di casolari si sarebbero spostati per precauzione e per favorire gli interventi di spegnimento delle fiamme. Non si sono registrati feriti tra la popolazione, ma purtroppo non è stato possibile salvare alcuni animali sorpresi dalle fiamme. Il bilancio più grave è quella degli ettari di vegetazione e di alberi andati in fumo, che adesso potrebbero indebolire la tenuta dei terreni in caso di piogge abbondanti, con l’aumento della possibilità di smottamenti in un area già duramente colpita dal rischio idrogeologico e alluvionale.

IL COMUNICATO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MESSINA

Il Comando VF di Messina, attualmente, è messo a dura prova per i numerosi incendi sviluppati a partire dal pomeriggio di ieri 22 settembre 2023, nella zona tirrenica, tra Barcellona Pozzo di Gotto fino al confine Palermitano. Già diversi roghi hanno mobilitato alcune squadre VF nelle prime ore del pomeriggio e, con l’incremento del vento che ha imperversato su tutta la provincia, si è deciso di coinvolgere più unità operative attuando un dispositivo di soccorso: fino alle ore 20 ha messo a disposizione tutte le squadre permanenti e volontarie in servizio con una forza di 48 uomini e 20 mezzi e, in aggiunta, anche una squadra in straordinario e una proveniente dal comando di Enna. A partire dalle ore 20, col dispositivo di emergenza che ha permesso il raddoppio dei turni, si è riusciti a disporre di circa 105 unità del personale permanente, tre squadre provenienti dal comando di Catania (2) e dal comando di enna (1), più la fondamentale componente volontaria. Ancora adesso si sta operando incessantemente per l’estinzione di tutti i roghi. Al momento gli incendi sono concentrati nelle zone di Gioiosa marea, Mistretta, S.Agata Militello e Barcellona Pozzo di Gotto. Si contano oltre 100 interventi effettuati (si prevede che il numero salirà ancora), molti dei quali hanno coinvolto più squadre in contemporanea, vista la vastità dell’incendio in alcune zone coinvolte.