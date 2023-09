Barcellona, intervento dei vigili del fuoco per un incendio nella zona artigianale di Sant’Andrea

E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo, con APS (autopompaserbatoio) e pick-up con modulo antincendio, per domare un vasto incendio che ha coinvolto scarti di potature, esattamente nella via Galileo Galilei, nelle immediate adiacenze di uno spiazzo limitrofo ad un capannone nella zona artigianale di Sant’Andrea a Barcellona Pozzo di Gotto.

Per domare le fiamme sono state inviate tre autobotti, una proveniente dal comando provinciale VVF di Messina, una dal comune di Barcellona P.G. e una dal Corpo Forestale Siciliano. Sono state necessarie diverse ore per completare l’attività di spegnimento e bonificare l’area a ridosso del centro comunale di raccolta dei rifiuti.