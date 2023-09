Barcellona, aperte le iscrizioni al centro formazione danza “L’Antonuccio” di via del Mare

Si aprono oggi le iscrizioni per l’anno 2023-2024 presso il centro di formazione danza “L’Antonuccio“, nella sede di Barcellona Pozzo di Gotto in via del Mare 93.

La scuola, diretta dalla professoressa Rosalba Antonuccio, laureata presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, propone agli iscritti i corsi di danza educativa, propedeutica, danza classica, danza di carattere, repertorio, moderno modern jazz, hip-hop e contemporanea.

Il centro offre l’opportunità di preparare anche le audizioni per le selezioni che si svolgono nelle migliori Accademie nazionali. Ricordiamo infatti come di recente due ballerine cresciute nel centro formazione danza “L’Antonuccio”, Chiara Bucolo e Maria Francesca Campo, hanno ottenuto l’accesso alla prestigiosa Accademia del Teatro alla Scala di Milano, con l’ammissione al triennio di primo livello in danza classica ad indirizzo didattico analitico.

Le iscrizioni sono aperte da oggi 18 settembre e fino a giovedì 21 settembre dalle ore 17 alle 19. L’inizio delle lezioni è fissato per lunedì 25 settembre.

Per informazioni contattare il numero 3470371309.

