Basket, Barcellona in campo oggi a Capo d’Orlando: in palio il passaggio alla Final Four di Coppa Sicilia

Il Barcellona Basket prosegue la preparazione in vista dell’esordio nel campionato di Serie B Interregionale, previsto a Sala Consilina il prossimo 1° ottobre.

La squadra di coach Filippo Biondo sta puntando l’obiettivo, lavorando, con doppie sedute giornaliere, sotto lo sguardo attento del capo allenatore barcellonese, del Prof. Antonio Nania e degli assistenti allenatori, coach Peppe Pirri e Peppe Costantino.

Per testare la crescita della condizione fisica e dell’intesa della squadra la società e lo staff tecnico hanno scelto di partecipare alla Coppa Sicilia. Dopo il test sul campo del Savio Messina, oggi al Infodrive Arena di Capo d’Orlando, con inizio alle 19, è in programma un test ben più impegnativo, contro una delle favorita alla promozione in serie B nazionale. Entrambe le squadre hanno vinto la prima gara del Girone B contro la Domenico Savio Messina e nella gara di domani si giocheranno l’accesso alle Final Four che decreteranno la vincitrice della Coppa Sicilia.

“Ci attende una partita difficile – afferma alla vigilia della gara il coach Biondo – contro una squadra di alto livello. Ci servirà per avvicinarci all’esordio in campionato a Sala Consilina. Vorrei vedere da parte nostra uno step in più in termini di maturità e mentalità, cercando di mettere in campo quello che facciamo giornalmente”.