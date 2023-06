Ufficializzato l’elenco delle squadre ammesse alla serie B interregionale: sono 8 le siciliane, tanti derby per Barcellona

La Fip ha pubblicato il comunicato n. 91 con cui definisce le squadre attualmente ammesse alla serie B interregionale, in attesa di possibili eventuali ripescaggi in serie B nazionale, attraverso l’acquisto di titolo, o che vengano completate le procedure di iscrizioni ai tornei.

L’Orsa Barcellona, che nella prossima stagione cederà il titolo alla neo costituita Barcellona Basket 4.0, si confronterà che altre sette formazioni siciliane, con la Viola Reggio Calabra e probabilmente con tre formazioni campane, per completare la division meridionale della serie B interregionale:

Ecco le siciliane ammessa alla quarta serie nazionale:

Asd Or.Sa. Basket Barcellona (Barcellona Basket 4.0)

A.S.D. Castanea Basket 2010

Virtus Ragusa

Green Basket Palermo

Svincolati Milazzo

Basket School Messina

Orlandina Basket

Siaz Basket Piazza Armerina

La società giallorossa sta lavorando su tutti i fronti, dalla manutenzione del PalAlberti, in sinergia con l’amministrazione comunale, alla costruzione del nuovo roster, partendo della conferma di Caroè e Fernandez. Attorno al progetto allargato della dirigenza si sta creando un ottimo entusiasmo in termine di contributi sotto forma di sponsorizzazione o di adesione come soci, sull’onda di una promozione meritata sul campo contro tutti i pronostici d’inizio campionato.