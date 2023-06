La Nuova Igea Virtus inserisce nell’organigramma il nuovo addetto agli arbitri Carlo Gitto

La Nuova Igea Virtus impreziosisce il suo organigramma con l’inserimento di Carlo Gitto nel ruolo diaddetto agli arbitri della società giallorossa.

Carlo Gitto, nella vita è un’assicuratore ed ha un curriculum di tutto rispetto nel settore arbitrale: giacchetta nera dal 1995, è stato assistente arbitrale nella Can/D dal 2003 al 2006, ricoprendo poi il ruolo di osservatore in tutte le categorie regionali. Ha calcato i campi di calcio anche nei panni di calciatore e, dopo aver completato l’intera trafila del settore giovanile nell’Orsa, ha giocato in Promozione nel Barcellongi.

“Desidero intanto ringraziare la società – dichiara Gitto, tifoso igeano da sempre – per la fiducia che ha riposto in me. Farò del mio meglio per svolgere il mio ruolo nel migliore dei modi. Ho accettato subito e con grande orgoglio per mettere le mie competenze al servizio della causa igeana”.