I cavalcavia sequestrati sulla A20 non sono in pericolo statico, pronti gli interventi dell’Anas: lo riferisce l’on. Galluzzo

Il parlamentare di Fratelli d’Italia, l’onorevole Pino Galluzzo, promotore del tavolo tecnico convocato dall’Assessore regionale ai trasporti Alessandro Aricò alla presenza dei vertici del Consorzio Autostrade Siciliane, ha riferito che nessuno dei cavalcavia sequestrati in provincia di Messina è in pericolo statico, dunque saranno necessari soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria.

“Siamo soddisfatti dell’incontro con i vertici del Cas – aggiunge il deputato – relativamente alla situazione dei cavalcavia che sovrastano l’autostrada da Milazzo a Barcellona, fino a Terme Vigliatore, ad oggi sequestrati e sottoposti a limitazioni al traffico veicolare con senso unico alternato da semaforo. Adesso occorrerà effettuare i lavori e man mano che verranno consegnati al Cas procedere con l’istanza di dissequestro. L’obiettivo è quello di ripristinare del tutto la viabilità, appurato dalla perizia che non ci sono criticità tali da presagire il rischio cedimento’.

L’incontro è servito ad accelerare l’iter: “Ringrazio l’Assessore Aricò per la disponibilità all’avvio del tavolo tecnico utile anche a rappresentare ai presenti, in qualità di parlamentare della provincia di Messina, tutto quell’insieme di richieste e solleciti ricevuti dai rappresentanti delle istituzioni locali e dei cittadini e le imprese che ancora oggi vivono sulla propria pelle i disagi per le limitazioni al traffico veicolare”.