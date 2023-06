Musica da … “Le mille ed una note” all’Ic D’Alcontres per celebrare San Vito patrono di Pozzo di Gotto

Ha ottenuto un grande successo il concerto dell’Ic D’Alcontres di Barcellona, organizzato il 13 giugno, scorso nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Vito Martire, patrono di Pozzo di Gotto, aprendo così i cancelli della scuola alla partecipazione della comunità territoriale.

Lo stesso spettacolo era stato proposto lo scorso 7 giugno, a conclusione dell’anno scolastico.

Lo spettacolo è stato ideato, scritto, composto e diretto dal maestro Sergio Bertolami, pianista e

compositore di riconosciuta fama, anche fuori dai confini nazionali, e oggi docente di ruolo

dell’Istituto D’Alcontres, nonché coordinatore del Dipartimento Musica.

“Le Mille e una nota, la musica che racconta – sottolinea l’autore – è la citazione della celeberrima

raccolta di racconti mediorientali ed è un omaggio al potere straordinario della fantasia, che è

l’anima della musica. La musica nasce dalla fantasi e nutre anche la fantasia di chi la sa

ascoltare. E così ci fa viaggiare, immaginare. Trasportandoci nel tempo e nello spazio, ci fa vedere

terre lontane, popoli e paesi, facendoci percepire l’emozione profonda di proiettarci oltre l’orizzonte

visibile, e aprendoci attraverso l’universalità del linguaggio musicale, alla scoperta del mondo e

dell’altro”.

Nucleo centrale del concerto è una immaginaria giostra magica che intraprende un viaggio fuori

dal tempo fermandosi in quattro tappe-quadri che sono: il Medioriente, il Deserto sconfinato,

l’America del jazz, la Sicilia delle antiche tonnare.

“Siamo una squadra affiatata di docenti – sottolinea il prof. Bertolami – e devo dire che i miei

colleghi hanno sposato con grande entusiasmo questo progetto che ha come obiettivo formativo il

coinvolgimento totale, didattico, musicale ed emotivo dei nostri alunni, affinchè possano godere

della bellezza che la musica sa infondere nel cuore e nella mente, promuovendo la loro crescita

personale e sociale, all’insegna della condivisione, dell’inclusione e del benessere.

Accanto a me ho avuto figure di grande talento musicale e di immense qualità umane e

professionali come la prof.ssa Tiziana Benevento, punto di riferimento ormai irrinunciabile per i

ragazzi e per l’attività musicale nella nostra scuola, insieme agli altri docenti che hanno dato il loro

importante contributo, i professori Pippo D’Amico, Gaetano Crisafulli, Salvina Miano e Antonino

Manno.” L’allestimento scenico, di una bellezza rara, è stato opera creativa della docente di arte, prof.

Grazia Dipaola, coadiuvata dalla bravissima prof. Serena Recupero, con la realizzazione dei teloni

raffiguranti le scene da parte dei ragazzi del PON di espressione artistica. La stessa prof. Dipaola

insieme alla prof. Nella Calabrò hanno curato anche le coreografie presenti nello spettacolo.

“Tutto lo spettacolo – aggiunge il professore – è stato reso possibile grazie al supporto tecnico

audio-luci del carissimo collega e amico prof. Luciano Fraita, in veste anche di grande showman,

con un suo toccante intervento musicale.”

La prima sera la scuola ha anche avuto il privilegio di avere come ospite d’onore il prof. Armando

Percacciolo, rinomato Direttore Artistico del Premio Nazionale Scolastico Salvuccio Percacciolo di

Mirto, che dall’alto della sua esperienza trentennale alla direzione del concorso nazionale, ha colto

pienamente ed elogiato i contenuti di altissima qualità musicale, creativa e didattica del progetto.

Nell’occasione il Prof. Percacciolo ha anche consegnato alla Dirigente la targa di Primo Premio

Assoluto con punti 100/100 e Menzione d’Onore che il gruppo musicale D’Alcontres ha ottenuto

nella recente Rassegna.

“Voglio ringraziare con tutto il cuore i ragazzi – conclude il prof. Bertolami – che sono i protagonisti

principali di questo successo: con la loro energia creativa alimentano il nostro essere docenti

motivati e appassionati. Non posso, infine, non rendere merito, con immensa gratitudine, alla

nostra amatissima Dirigente Patrizia Italia che crea e promuove con ogni sforzo possibile tutte le

condizioni necessarie per svolgere al meglio il nostro lavoro.”