La Nuova Igea Virtus riparte con un nuovo assetto societario. Il presidente Massimo Italiano: “Si stanno creando le basi per un solido futuro”

Per la Nuova Igea Virtus è arrivato il tempo di chiudere il cerchio sulle scelte per la prossima stagione, che la formazione giallorossa disputerà da neo promossa in serie D.

Dopo aver definito lo staff tecnico, con la conferma dell’allenatore Pasquale Ferrara e di Benedetto Bottari promosso direttore generale e l’inserimento del direttore sportivo Maurizio Dell’Oglio, la società ha annunciato il nuovo direttivo, guidato dal presidente Massimo Italiano e dai vice presidenti Sara Torre e Giuseppe Di Bartola (già presidente del club Vecchia Guardia). La dirigenza è completata dal tesoriere Carmelo Imbesi, dal segretario Domenico La Cava e dai soci Santi Torre, Giovanni Maio, Marco De Pasquale, Sebastiano Barca, Antonio Suppa e Nino Recupero. Il prossimo passaggio saranno le prime scelte tecniche, quelle sui giocatori da confermare e quelle degli under da inserire in organico.

Sulla linea della società c’è grande riserbo ed anche il neo presidente Massimo Italiano non sbilancia: “Ringrazio gli altri soci per la fiducia che mi hanno concesso – esordisce – affidandomi il ruolo di presidente. Per me è un onore ricoprire questo incarico, dopo essermi impegnato negli anni anche in altre mansioni all’interno della società. Sono contento soprattutto perchè mi è stata concessa la possibilità di partecipare ad un progetto in cui tutti, a prescindere dall’incarico, potranno dare il loro contribuito alla causa giallorossa, con l’obiettivo basi solide per il futuro della Nuova Igea Virtus. Anche dopo aver annunciato il direttivo ed i nuovi soci, restiamo aperti ad altre adesioni per coloro che vorranno sposare la nostra idea di fare calcio, con un occhio alla spesa ed uno alla capacità di scovare giovani talenti da valorizzare”.

Sui nomi come detto nessuno si sbilancia, ma sulla base di quanto visto in stagione ci sono alcuni elementi come ad esempio il portiere Staropoli, l’esterno Franchina, il centrale Della Guardia, il mediano Vincenzi, le mezzali Biondo e Isgrò e l’attaccante Idoyaga con cui probabilmente si aprirà un confronto per ritrovarli in giallorosso anche in serie D. “Abbiamo fatto alcune scelte condivise con i soci – continua Italiano – che ci sono sembrate logiche come la conferma di Ferrara e Bottari, abili sul mercato a trovare gli uomini giusti, senza spese folli, per creare un gruppo compatto capace di superare le insidie di un campionato equilibrato come l’ultima stagione di Eccellenza. Abbiamo inoltre avviato il confronto con l’Amministrazione comunale per la sistemazione dello stadio, secondo i parametri della serie D e nelle prossime settimane lanceremo la campagna abbonamenti destinata ai nostri tifosi. C’è grande entusiasmo e con il sostegno di tutta la città potremo toglierci tante soddisfazioni”.