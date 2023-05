La Duilia Barcellona trionfa ai Campionati Regionali di Decathlon ed Eptathlon

Titoli individuali e di società per la società del Longano che confermano la tradizione in questa specialità

Una tradizione tramandata e rispettata anche quest’anno con l’Atletica Leggera: la Duilia Barcellona torna dal Campo Scuola Pippo Di Natale di Siracusa con un bottino pieno e con risultati di spessore.

La società del Presidente Aldo Iraci ottiene un podio completo sia nel settore femminile che in quello maschile Ai Campionati Regionali di Prove Multiple Decathlon ed Eptathlon che si sono disputati in due giornate nel capoluogo aretuseo. Si aggiunge ai buoni risultati della società del longano anche il 2º posto dell’allievo Emanuele Russo . Il Decathlon prevede 10 discipline (100mt – salto in lungo – getto del peso – salto in alto -400mt nella prima giornata) e (110mt ostacoli – lancio del disco – salto con l’asta – 1500mt la seconda giornata) e i protagonisti indiscussi di questa specialità sono stati gli atleti barcellonesi Luca Siracusa classe 2005 categoria Junior che si laurea campione regionale di Decathlon con 5432 punti a soli 150 punti dal minimo per i campionati italiani, secondo e terzo rispettivamente Antonio Gangemi e Samuele Venuto con 4807 punti e 4587 sempre della Duilia Barcellona.



Stessa “sinfonia” anche al femminile dove la Duilia nella stessa categoria maschile si presenta con tre atlete ormai consuete al palcoscenico delle “prove multiple” dell’Eptathlon: sette “fatiche” distribuite in 100mt ostacoli – salto in alto – getto del peso e 200mt la prima giornata e salto in lungo – lancio del giavellotto e 800mt la seconda giornata.

Anche qui le atlete allenate anch’esse da Emanuele Torre si portano a casa un titolo regionale individuale con Rao Genovese Lucrezia con 3265 punti, al secondo posto la sua compagna di squadra Maria Chiara Coppolino con 2831 punti e terza Giulia Bucca con 2734 punti a chiudere il podio femminile della Duilia.

Le ragazze completano le due giornate aggiudicandosi anche il titolo a squadre.

Soddisfatto l’allenatore Emanuele Torre che conferma come la storia delle prove multiple a Barcellona si tramanda ormai da tanti anni, e quanto questa disciplina porti a formare atleti completi e competitivi.

Un percorso che ho coltivato prima come atleta e poi come allenatore, grazie anche all’eredità lasciatami dal mio allenatore il Prof. Tommaso Aricó a cui devo molto.



La provincia di Messina e in particolare Barcellona non ha disatteso le aspettative su un settore ahimè sempre più carente in ambito soprattutto regionale, che però cerca di riscattarsi e di alimentare grazie anche a queste vittorie.