Barcellona, si è insediato al tribunale il nuovo procuratore capo Giuseppe Verzera

Si è svolta stamattina nell’aula A del tribunale di Barcellona la presa di possesso del nuovo procuratore capo della città del Longano Giuseppe Verzera.

Il presidente del tribunale Giovanni De Marco ha letto il verbale d’incarico, che ha ufficializzato l’insediamento del procuratore capo Verzara, chiamato a guidare la Procura di un distretto giudiziario che conosce bene, per aver guidato diverse operazioni antimafia tra il 2003 ed il 2014, quando era sostituto procuratore della DDA di Messina.

Il procuratore capo Verzera nel suo saluto ha ricordato l’importante esperienza di Caltagirone, dove ha guidato la Procura per otto e mezzo, prima di arrivare a Barcellona, dove a fare gli onori di casa non c’era solo il presidente del tribunale De Marco, ma anche il suo predecessore Emanuele Crescenti, ora in servizio a Palmi. A salutare l’arrivo del nuovo responsabile della Procura barcellonese c’erano anche il presidente di sezione Antonino Orifici, il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò, la presidente dell’Ordine degli avvocati di Barcellona Mara Correnti ed i rappresentanti delle Camere penali di Barcellona e Messina. In sala, oltre ai vertici di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, hanno assistito alle cerimonia d’insediamento tra gli altri anche i colleghi Vito Di Giorgio, Angelo Cavallo ed Fabio D’Anna.

