Nuova Igea Virtus, parla il tecnico Pasquale Ferrara: “Mi sono sentito al centro del progetto”

Il tecnico della Nuova Igea Virtus, Pasquale Ferrara, esprime tutta la sua soddisfazione dopo l’accordo raggiunto con la società per la conferma in panchina nella prossima stagione di serie D.

E’ bastato davvero poco per trovare l’intesa, tenuto conto anche della scelta dell’attuale dirigenza di puntare sulla sua conferma e dare continuità al progetto iniziato l’anno scorso.

“Sono entusiasta per l’intesa a tutto tondo – afferma il tecnico – raggiunta con la nuova dirigenza. La società, con l’ingresso dei nuovi soci, mi ha fatto sentire al centro del progetto, insieme al direttore generale Benedetto Bottari ed al nuovo direttore sportivo Maurizio Dall’Oglio. Abbiamo trovato l’accordo sia sotto l’aspetto tecnico, sia sotto quello economico, e da oggi si metteremo in moto per definire le strategie di mercato. Tra le cose che ho voluto sottolineare, condivisa con la dirigenza, è certamente la consapevolezza di dover saper gestire insieme i momenti di difficoltà, che in un campionato di serie D da neo promossa significa soprattutto imparare ad accettare la sconfitta. La squadra arriva da un ciclo in cui ha sempre iniziato il campionato puntando in alto. Nel prossimo torneo dovrà cambiare la prospettiva e ci vorrà molta compattezza per raggiungere l’obiettivo di una tranquilla salvezza”.

E’ chiaramente presto per conoscere le strategie di mercato, ma è chiaro che le regole degli juniores in campo spingeranno lo staff tecnico a concentrare l’attenzione in questa fase proprio sulla scelta dei giocatori giovani e di prospettiva che dovranno essere utilizzati durante il campionato. Saranno sempre quattro in campo ed quindi almeno dieci nella rosa. “In questa fase – conferma Ferrara – cercheremo di sondare il mercato per individuare gli elementi giusti da inserire in organico, che proveremo a valorizzare in maglia giallorossa. Sarà un momento importante prima di definire le scelte sull’organico chiamato a difendere la categoria che ci siamo meritati sul campo”.

La società ha già annunciato che nel corso della prossima settimana una conferenza stampa per illustrare i progetti per la Nuova Igea Virtus e presentare il nuovo organigramma, dalla dirigenza allo staff tecnico.