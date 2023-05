Taekwondo: la barcellonese Martina Calabrò è Medaglia d’Argento al Campionato Europeo Multi Games 2023

Una strepitosa medaglia d’argento per la giovanissima Martina Calabrò, atleta della Asd Dojang Taekwondo Barcellona, al Multi European Games 2023, svoltosi a Sarajevo. Il torneo ad eliminazione diretta si è svolto dall’ 11 al 14 Maggio 2023 e ha visto competere circa 1000 atleti, provenienti da tutta Europa, confrontandosi nella categorie cadetti, juniores e seniores sia maschili che femminili.

Martina Calabrò inizia la competizione incontrando un’avversaria israeliana, terza nel ranking di categoria. Il primo round è stato equilibrato e si è chiuso con il punteggio di parità 0-0, ma è stata assegnata la vittoria del round all’israeliana per un tocco in più sulla corazza. Nei successivi secondo e terzo round, la Calabrò ha preso le giuste misure, attuato tecniche decisive e puntuali, chiudendo la partita e accedendo così ai quarti di finale.

Ai quarti trova l’atleta serba, che nel frattempo aveva passato il turno. Sin dai primi secondi di combattimento, Martina Calabrò non ha lasciato spazio alla sua avversaria, e ha vinto nettamente il primo e il secondo round, passando così alla semifinale.

Nella semifinale incontra l’atleta bosniaca, molto decisa e incisiva, supportata dal tifo del pubblico di casa. Il primo round è stato equilibrato e Martina è riuscita a mantenersi con un leggero vantaggio, aggiudicandoselo. Nel secondo round, la bosniaca contrastava bene l’atleta barcellonese, ma a 20 secondi dalla fine, Martina Calabrò ha vinto con largo margine e si è qualificata per la finalissima.

La finale, l’ha vista confrontarsi con la numero uno del ranking di categoria, l’atleta croata di grandissima esperienza.

Martina, che per prepararsi a questi appuntamenti ha sofferto molto psicologicamente e fisicamente a causa di un infortunio al ginocchio che non le ha impedito di brillare a questi campionati, non è riuscita a contrastare la sua avversaria provata dagli incontri precedenti. Il ginocchio, che avrebbe dovuto essere operato, quindi non completamente guarito dagli infortuni dei mesi precedenti, non le ha permesso, pur rispondendo ai colpi, di dominare l’incontro lasciando così la vittoria alla sua avversaria.

Una sfida fatta di rinunce, sacrifici, temerarietà, forte senso di responsabilità e risultati comunque notevoli hanno reso più che soddisfatto l’istruttore Maiorana che ha commentato: “Abbiamo conquistato una medaglia d’ argento di grande prestigio, in una competizione europea di alto livello tecnico. Con questo secondo posto europeo, Martina Calabrò ha staccato il pass per il Campionato Europeo U21 con la nazionale Italiana, che si terrà molto probabilmente nel mese di Dicembre 2023“.