Nuova Igea Virtus trova l’intesa con Pasquale Ferrara: Bottari sarà il direttore generale e Dall’Oglio il direttore sportivo

La Nuova Igea Virtus ha trovato l’accordo anche per la stagione 2023/2024 con il tecnico della promozione Pasquale Ferrara.

L’intesa tecnica ed economica consentirà all’allenatore barcellonese di continuare a sedere sulla panchina giallorossa anche in serie D dopo la vittoria del campionato di Eccellenza.

Restano in giallorosso anche Benedetto Bottari, promosso nel ruolo di direttore generale, e Maurizio Dall’Oglio, capitano in campo nell’ultima stagione, che lascia il calcio giocato per intraprendere la prima esperienza nelle vesti di direttore sportivo.

Nella prossima settimana verrà convocata una conferenza stampa in cui la Società comunicherà a tifosi e cittadinanza le numerose novità ed iniziative per la prossima stagione sportiva