Per la Nuova Igea Virtus prevale la linea della continuità: fiducia a Ferrara e Bottari, con Dall’Oglio nel ruolo di ds

Le ultime riunioni della dirigenza giallorossa stanno tracciando il percorso di programmazione per la prossima stagione di serie D della neo promossa Nuova Igea Virtus.

Dall’incontro di ieri, tra i componenti della società, dopo aver definito i conti per la stagione appena conclusa, si è aperto un confronto che avrebbe visto prevalere la linea della continuità, rispetto ad uno rivoluzione tecnica. Nei prossimi giorni è previsto un confronto con il tecnico della promozione Pasquale Ferrara e con il direttore sportivo Benedetto Bottari, a cui sarà proposto di proseguire anche la prossima stagione. Bottari dovrebbe ricoprire il ruolo di direttore generale, con l’inserimento dello staff del capitato Maurizio Dall’Oglio, con il ruolo di direttore sportivo.

Su questa scelta non sarebbe stata l’unanimità all’interno della dirigenza, con il vice presidente Stefano Barresi che avrebbe sostenuto l’ingresso del direttore generale del Real Siracusa Belvedere, Graziano Strano con lo stesso incarico nella Nuova Igea Virtus. Un post apparso ieri sera sul profilo social del vice presidente Stefano Barresi (“Tutto ha un inizio ma soprattutto una fine …”) lascia aperta qualsiasi ipotesi, partendo da quelle delle sue dimissioni, probabilmente per la mancata condivisione nella scelta programmatica per la prossima stagione.

Dalle poche notizie che hanno rotto il riserbo di questi giorni, c’è la decisione di affidare al presidente Bartolo Costantino il ruolo di unico esponente della società chiamato ad comunicare ufficialmente la posizione della dirigenza, in questa fase delicata per la costruzione della squadra chiamata a garantire una tranquilla permanenza in serie D.