Basket, pronte le coreografie al PalAlberti per la gara 2 dei playoff: l’Orsa Barcellona ad un passo della serie B

L’Orsa Basket Barcellona scende in campo domani sera mercoledì 3 maggio, alle 20.45 per provare a completare l’opera iniziata sabato sera a Messina e coronare il sogno del salto di categoria.

La vittoria in gara 1 contro la Fortitudo, grazie al gioco di prestigio di Duval, al 1’09 dalla sirena, ha ribaltato il fattore campo nella serie di finale dei playoff di serie C Gold e nella gara del PalAlberti di domani i ragazzi di coach Biondo e Pirri potranno chiudere la partita e festeggiare l’approdo in serie B interregionale, la nuova quarta serie nazionale. La riforma della Fip ha infatti previsto un campionato stile Nba che dividerà le 96 formazioni ammesse di serie B interregionale in 4 Division geografiche, all’interno delle quali ci saranno due Conferences da 12 squadre.

La stagione della formazione barcellonese è iniziata senza l’assillo di puntare ad ogni costo alla promozione, ma con un gruppo di giovani di belle speranze, che, praticamente con la stessa formazione della serie C Gold, imbottita di under 20, si sono aggiudicati il titolo regionale di categoria. Alcuni innesti in corsa, ultimo dei quali proprio il match winner di Messina, hanno messo la compagine giallorossa nelle condizioni di centrare il sesto posto nella classifica finale di regular season, con un filotto di vittorie pesante, e di proseguire il cammino fino alla gara di domani, che potrebbe consentire di chiudere il cerchio e festeggiare una meritata promozione.

In una città che ha sempre avuto un feeling particolare con la pallacanestro, a prescindere dalla categoria, l’appuntamento di domani è tra quelli da non perdere. Dopo il trionfo della Nuova Igea Virtus, potrebbe arrivare adesso anche quello dell’Orsa Basket, che già sabato a Messina è stata seguito da un nutrito gruppo di supporters. Il PalAlberti per l’occasione si è rifatto il look ed in gradinata è già pronto una colorata coreografia, che vi anticipiamo solo in parte. Il pubblico, siamo certi, sarà il sesto uomo in campo, con numeri che difficilmente si registrano in serie C Gold. La palla a due è fissata alle 20.45 con ingresso gratuito come per tutto il campionato.

24live racconterà la gara con le immagini in diretta da bordo campo, mentre la società trasmetterà il match sulla pagina Facebook.