Barcellona, dopo l’autopsia è stato riconsegnato ai genitori il corpo del bimbo di 4 mesi deceduto per un’emorragia celebrale dopo una caduta

E’ stata effettuata lunedì l’autopsia sul corpo del piccolo Jad, neonato di 4 mesi, deceduto il 15 aprile per un’emorragia celebrale dopo una caduta accidentale nella casa dei genitori di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il medico legale Letterio visalli, incaricato dalla Procura di Barcellona insieme al pediatra Guglielmo Catalioto, avrà il tempo di depositare la relazione, che dovrà chiarire soprattutto se tra le cause della morte ci siano anche i tempi per procedere all’operazione presso il Policlinico di Messina. Come si ricorderà il bambino era stato portato a Milazzo, dove per le sue condizioni è stata disposta una prima dimissione, ma le sue condizioni peggiorarono e dopo un secondo passaggio al pronto soccorso di Milazzo, venne trasferito a Messina, dove l’operazione non riuscì a salvargli la vita.

Al termine delle operazioni la salma del bambino è stata restituita ai genitori di origine tunisina. Nel registro degli indagati ci sono proprio il padre e la madre di Jad come atto dovuto, che sono rappresentati dagli avvocati Giorgio Leotti, Concetta Barbera e Giulio Lima. I tre sanitari indagati, due medici ed un infermiere, sono difesi dai legali Fabio Catania, Tommaso Calderone, Nino Favazzo e Fortunato Gitto.