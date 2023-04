Nuova Igea Virtus in campo alle 16 contro la Nebros: le motivazioni dovranno fare la differenza

La Nuova Igea Virtus scende in campo alle 16 contro la Nebros dei tanti ex giallorossi per mantenere il primato rispetto alle due inseguitrici Siracusa e Taormina.

La squadra del tecnico Pasquale Ferrara, che dovrà rinunciare a Flores, Garofalo e Silipigni, dovrà far valere in campo non solo il valore tecnico dei suoi talenti, ma soprattutto le motivazioni di chi si sta giocando un traguardo importante a tre giornata dalla fine del campionato.

La Nebros del tecnico Perdicucci, anche lui ex della gara, insieme a Gatto, Tricamo, Cassaro, Carrello e Paterniti, solo per fare alcuni nomi, non ha nulla da perdere e giocherà senza pressioni. La Nuova Igea Virtus, che all’andata subì una della sconfitte di questa stagione, dovrà mantenere calma e lucidità, ma ha dimostrato di aver saputo fare contro il Real Belvedere Siracusa, per portare a casa la vittoria ed avvicinare il traguardo.

Le due inseguitrici sono impegnati anch’esse in casa, il Siracusa contro la Rocca Acquedolcese ed il Taomina contro il Modica, che al Bacigalupo si gioca l’ultima chance di riaprire il discorso dei playoff, riducendo gli undici punti di svantaggio dalle battistrada che al momento la mettono fuori gioco insieme alla Leonzio.