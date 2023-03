La Nuova Igea Virtus in campo oggi contro il Real Belvedere Siracusa per difendere il primato

La Nuova Igea Virtus scende in campo oggi pomeriggio al De Simone di Siracusa a 48 ore dal ritorno in città dalla trasferta di Coppa Italia, per affrontare l’insidiosa gara contro il Real Belvedere Siracusa.

Il tecnico Pasquale Ferrara non potrà contare sugli squalificati Isgrò e Trimboli e sugli infortunati Silipigni e Garofalo, ma in attacco recupera Flores. Di fronte si troverà un avversario che ha già ottenuto il suo obiettivo stagionale con una tranquilla salvezza e che giocherà senza particolari pressioni, se non quelle che gli arriveranno dai tifosi del Siracusa Calcio, che riempiranno i gradoni del De Simone per sostenere i giocatori di una squadra che per tutto il resto dell’anno disputa le gare casalinghe senza alcun seguito di supporters. La speranza per gli aretusei è quella che i cugini del Real Belvedere Siracusa possa frenare le corsa della capolista, coma non sono stati in grado di fare i loro giocatori nello scontro diretto di due settimane fa.

Ad attende i giallorossi ci sarà un clima incandescente ed anche per evitare problemi di ordine pubblico, considerati i pessimi rapporti alimentati da una frangia del tifosi del Siracusa (aggiungiamo in modo inspiegabile visto che qualche fa fu proprio l’Igea Virtus a regalare la promozione in serie D agli aretusei battendo all’ultima giornata lo Scordia), la Questura ha disposto il divieto di trasferta ai supporter barcellonesi. Davanti a tutte queste pressioni esterne, il gruppo giallorosso dovrà essere più forte di tutto e di tutti, isolandosi dal contesto e pensando solo a macinare gioco, per portare a casa un successo fondamentale nella corsa verso la promozione diretta in serie D.

Il programma della giornata e la classifica aggiornata

Real Siracusa Belvedere Nuova Igea Virtus sabato Santa Croce Città Di Taormina sabato Modica Calcio Virtus Ispica 2020 Città Di AciCatena Siracusa Calcio 1924 Jonica F.C. Città Di Comiso Milazzo Rocca Acquedolcese Nebros Mazzarrone Calcio Sport Club Palazzolo Leonzio 1909