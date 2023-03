Prevendita a gonfie vele per il big-match Nuova Igea Virtus – Siracusa domani al D’Alcontres

Cresce l’attesa per il big-match di domani pomeriggio tra Nuova Igea Virtus e Siracusa, scontro diretto al vertice del campionato di Eccellenza girone B.

Le prevendite della pasticceria De Pasquale a Barcellona e del bar Saitta a Terme Vigliatore hanno ricevuto numerose richieste, a conferma dell’interesse per un incontro che potrebbe segnare il finale di stagione. Ricordiamo che il settore ospiti rimarrà chiuso e che la trasferta è stata vietata per i residenti della provincia di Siracusa. Per l’acquisto del tagliando, anche domani al botteghino dello stadio, sarà necessario per tutti gli spettatori mostrare un documento d’identità.

La squadra giallorossa si è preparato con grande attenzione alla gara di domani, anche se restano in dubbio le disponibilità degli attaccanti Flores, Isgrò e Verdura, alle prese con problemi fisici. I giocatori sono stati inseriti nella lista dei convocato, ma solo con la formazioni ufficiale di domani sarà certa la loro presenza in campo. Il tecnico Pasquale Ferrara, insieme ai suoi assistenti Ravidà e Pirelli, ha lavorato con i ragazzi per arrivare all’appuntamento di domani nella migliore condizione psico-fisica possibile. La gara di Coppa Italia contro il San Marzano è servita a reagire dopo un periodo non certo positivo, ma l’impegno contro la capolista dovrà diventare il punto di ripartenza per il finale di stagione.