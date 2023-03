Per Nuova Igea Virtus – Siracusa trasferta vietata ai tifosi ospiti: i biglietti saranno tutti nominativi

La vile aggressione compiuta l’anno scorso in occasione della gara Siracusa-Nuova Igea Virtus, quando vennero danneggiati i pulmini dei tifosi giallorossi in trasferta ha avuto la conseguenze in occasione della gara del D’Alcontres in programma domenica tra le prime due della classifica.

Per colpa di un gruppo di pseudo tifosi aretusei, la Prefettura di Messina, su indicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, ha disposto il divieto di trasferta a tutti i supporters della formazione biancoazzurra.

Ecco le disposizioni imposte per la gara di domenica

Sarà vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Siracusa

Sarà chiuso il settore ospiti del D’Alcontres-Barone

La vendita dei tagliandi per Nuova Igea Virtus – Siracusa per la Tribuna Coperta e la Gradinata sarà nominativa

I tifosi della Nuova Igea Virtus dovranno esibire un documento di riconoscimento all’atto dell’acquisto del singolo biglietto e non sarà possibile acquistare più tagliandi con un unico documento.

La società del presidente Costantino ha così predisposto due punti prevendita, la Pasticceria De Pasquale di via Garibaldi e il Bar Saitta a Terme Vigliatore.

Analoga procedura sarà seguita domenica anche ai botteghini dello stadio

La società in comunicato confida nel buonsenso e nella collaborazione di tutti per un celere e regolare afflusso allo Stadio.