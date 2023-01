Basket, l’Orsa supera senza patemi il Gela (99-77): Piazza Armerina vince lo scontro con la Fortitudo

L’Orsa Basket Barcellona ha rispettato il pronostico della vigilia ed ha superato senza patemi il Gela, fanalino di coda ancora a zero punti. La squadra di coach Biondo ha sfiorato i cento punti, con un’ampia rotazione di tutta la panchina, in vista due match importanti per la classifica, la trasferta con il Castanea e il derby casalingo con gli Svincolati Milazzo.

Nella giornata di ieri, si registra l’ennesimo successo della capolista Siaz Piazza Armerina, che ha battuto nello scontro diretto la Fortitudo Messina, adesso terza forza del torneo, ed incalzati dalla ritrovata Basket School Messina, che ha violato il campo di Catanzaro. L’Orsa Barcellona è attualmente all’ottavo posto, in linea con i programmi della società che punta a conquistare un posto nei playoff.

CUS DIL. CATANIA BASKET 2003 SVINCOLATI A.S.D. 64 95 ASD ORSA BASKET BARCELLONA SB BASKET SCHOOL 99 77 A.S.D. DIERRE A.S.DIL. VIS REGGIO CALABRIA 69 72 SIAZ BASKET PIAZZA ARMERINA FORTITUDO MESSINA 71 64 ALFA BASKET CATANIA CASTANEA BASKET 2010 69 77 MASTRIA SPORT ACADEMY BASKET SCHOOL MESSINA A.DIL. 61 64