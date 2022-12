Barcellona: sospesa la raccolta indifferenziata, la discarica di Trapani contesta la qualità dei rifiuti conferiti

Brutta sorpresa per molti barcellonesi per l’improvviso blocco della raccolta dei rifiuti indifferenziati da parte della società. In molte zone, comprese le vie del centro, non è stata garantito il servizio porta a porta e le isole ecologiche sono state posizionate solo nelle prime ore del mattino, per poi essere ritirate dalle 11 in poi.

Il disservizio, come comunicato dal sindaco Pinuccio Calabrò e dall’assessore Paolo Pino, è dovuto al blocco dei conferimenti della discarica di Trapani, che ha contestato la qualità del rifiuto sostenendo la presenza di materiali differenziabili. Così stamattina è stato negato l’ingresso ai compattatori in arrivo da Barcellona, con la conseguenza dell’impossibilità di proseguire il servizio di raccolta indifferenziata.

Se la situazione non dovesse sbloccarsi il rischio è quello di dover conferire fuori regione con un aumento di costi a carico dei contribuenti.