Assolto con formula piena un 75enne di Novara di Sicilia dall’accusa di violenza sessuale su una minore

Il Collegio penale del Tribunale di Barcellona, presieduto dal giudice Orifici, con a latere Genovese e Polimeni, ha assolto dalla pesante accusa di violenza sessuale un 75enne di Novara di Sicilia.

L’uomo era finito sotto processo alla fine dell’indagine condotta dai Carabinieri di Terme Vigliatore, che nel dicembre 2020 avevano notato un’automobile parcheggiata in una zona isolata di contrada Mollerino. Vigendo anche le limitazioni negli spostamenti imposte dalla pandemia, si erano avvicinati alla vettura dove si trovava il 75enne alla guida ed una ragazza allora minorenne sul sedile passeggero. I militari hanno interpretato da alcuni movimenti tra le due persone presenti nel mezzo un’atteggiamento che facesse pensare alla pratica di rapporto sessuale orale.

Dalla relazione dei Carabinieri, confutata dalla sentenza, è scattata l’inchiesta della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, che, pur senza la conferma da parte della ragazza sulla presunta violenza sessuale, ha richiesto il giudizio immediato nel confronti dell’uomo. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 6 anni per il 75enne. Nel corso del dibattimento, l’avvocato difensore Pinuccio Calabrò ha dimostrato. attraverso la certificazione di patologia di cui soffre l’imputato, che si sarebbe fermato in quel luogo appartato solo per espletare un bisogno fisiologico e che per questo motivo si trovava con la cintura dei pantaloni ancora slacciata al momento del controllo dei Carabinieri. La testimonianza della ragazza, che ha negato qualsiasi tipo di violenza sessuale, ha poi portato i giudici ad emettere la sentenza di assoluzione con formula piena perchè il fatto non sussiste.