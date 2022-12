Basket, l’Orsa Barcellona perde a Catanzaro nell’infrasettimanale e domenica aspetta la corazzata Piazza Armerina

L’Orsa Barcellona nel posticipo del turno infrasettimanale di ieri sera ha ceduto l’intera posta in palio al Catanzaro, sprecando nel finale alcuni occasione per completare la rimonta dopo un’avvio di gara tutto in salita.

La sconfitta non cambia la prospettiva degli orsacchiotti di coach Pippo Biondo, che restano in corsa per uno dei posti del playoff, in una classifica molto corta in cui l’unica squadra imbattuta resta al capolista Piazza Armerina, ospite domenica del PalAlberti. La gara sarà tutta in salita per i giallorossi, che però potranno giocare senza pressione, provando ad esprimere la loro migliore pallacanestro per provare a fermare una corazzata come la formazione della città dei Mosaici.

Siaz Basket Piazza Armerina Alfa Basket Catania 105 62 Basket School Messina A.Dil. Castanea Basket 2010 76 79 Sport Club Gravina A. Dil. Cus Dil. Catania Basket 2003 64 80 Fortitudo Messina Svincolati A.S.D. 87 84 A.S.Dil. Vis Reggio Calabria Sb Basket School 90 60 Mastria Sport Academy Asd Orsa Basket Barcellona 62 52