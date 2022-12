Olimpiadi del patrimonio 2023 sull’antico Egitto: 12 studenti del liceo Medi ammessi alla finale regionale

Sono 12 gli studenti dell’IIS Medi, indirizzo Scientifico ministeriale, Scientifico scienze applicate, Linguistico e Scienze umane che parteciperanno alla finale regionale delle Olimpiadi del Patrimonio 2023.

La competizione, promossa dall’associazione A.N.I.S.A., è giunta alla XVII edizione e propone quest’anno il tema “Alla scoperta dell’Antico Egitto“. La competizione è rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori nell’ambito delle discipline letterarie, storiche, storico-artistiche e artistiche o trasversalmente con altre discipline curriculari. L’istituto barcellonese, coordinato dalla dirigente reggente Palma Rosa Legrottaglie, ha aderito all’iniziativa, con i referenti del progetto, i docenti Leonardo Garsia e Gianfranco Gravina. Il 29 novembre scorso si sono svolte le selezioni interne all’istituto e tra i 30 studenti partecipanti, divisi in squadre, hanno raggiunto la finale regionale in 12. La fase successiva è in programma a febbraio 2023, in una sede ancora da definire tra Catania e Palermo.

La competizione, sostenuta dal Miur, è coordinata dall’A.N.I.S.A., che realizzerà e monitorerà le fasi di preparazione e valutazione delle prove e si avvarrà della collaborazione dei Servizi educativi di Musei Statali o Comunali, di Archivi e Biblioteche, di Fondazioni e Enti sparsi sul territorio.