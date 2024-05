Chiofalo (Spi-Cgil): “Presenti a Milazzo per difendere il diritto ad una sanità pubblica e per il rilancio del Cutroni Zodda”

Il sindacato Spi-Cgil, attraverso il suo delegato Salvatore Chiofalo, invita tutti i cittadini dei distretti sanitari di Barcellona P.G.- Milazzo e Isole Eolie a partecipare alla manifestazione di piazza con corteo in programma domani venerdì 17 Maggio a Milazzo.

“Si è scelto – afferma Chiofalo – di unificare la protesta e l’azione di mobilitazione dei tre distretti sanitari che strategicamente hanno tanto in comune sembra suscitare, tra l’altro, l’approvazione dei manifestanti. Ciò a svelare ed a significare che le nostre comunità sono stanche, deluse, angosciate e si sentono raggirate dopo tutte le promesse infrante da parte di chi detiene le prerogative del governo della nostra regione. Manifestazioni di Piazza a Barcellona, presidi, consigli comunali disertati dai vertici ASP, convegni, audizioni presso la commissione salute della nostra regione e una mobilitazione costante di un cartello di oltre quaranta associazioni cattoliche, culturali, ONLUS. Sindacati, scuole, Sindaci tutti a vario titolo protagonisti del benessere sociale hanno rivendicato il diritto preminente alla salute e alle cure, oltretutto sancito dalla nostra costituzione”.

“Sulle ragioni e le cause che hanno portato allo smantellamento ed alla chiusura di interi reparti del Cutroni Zodda di Barcellona – specifica Chiofalo nell’analizzare la situazione del presidio di via San Vito – vi è stata un’azione vessatoria: in un primo momento si è cercato di nascondere la polvere sotto il tappeto, senza imbarazzo, ora con il silenzio assordante, senza pudore. Un comprensorio omogeneo di oltre 170.000 abitanti residenti nei comuni dei distretti citati con criticità territoriali inimmaginabili riconducibili ad una viabilità obsoleta e tortuosa e nel caso delle isole Eolie separate dal mare, scenderà in Piazza e intensificherà la protesta ove non dovessero arrivare soluzioni nel breve periodo. Abbiamo appreso dagli organi di informazioni che a breve dovrebbero aprirsi le porte, con due turni giornalieri, del pronto soccorso del Cutroni Zodda, su cui esprimiamo un cauto ottimismo, e tuttavia non possiamo considerare la riapertura un punto di arrivo o peggio un qualcosa per attenuare tutta la nostra rabbia. Per tali ragioni siamo convinti che un presidio ospedaliero privo di reparti importanti, come quelli previsti dalla rete ospedaliera a favore degli ospedali di base, non potrà essere apostrofato come presidio ospedaliero. Siamo convinti che il Cutroni Zodda, in un quadro di valorizzazione e potenziamento del sistema sanitario nel comprensorio con una offerta sanitaria di livello ed una sanità di prossimità finalmente presente e adeguata, possa restituire fiducia e speranze alle nostre comunità.

Domani mattina alle ore 9,30 è previsto un servizio pullman per i manifestanti sprovvisti di mezzi propri che vorranno raggiungere Milazzo. L’appuntamento è in via San Vito davanti all’ingresso del pronto soccorso di Barcellona P.G.