Barcellona, controlli dei Carabinieri nella zona della “movida”: tre denunciati e sanzioni al codice della strada per 9.500 euro

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, con particolare attenzione sui luoghi della “movida” barcellonese. L’obiettivo era quella della prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani con mirati controlli alla circolazione stradale.

Il servizio di controllo del territorio, dedicato alle aree più frequentate della città del Longano, ha permesso di sottoporre ad accertamento 102 soggetti e 60 veicoli, con la contestazione di numerose violazioni al Codice della Strada tra cui il mancato uso del casco protettivo e la mancata copertura assicurativa, per un importo complessivo di oltre 9.500 euro.

Nel corso dei controlli sono stati denunciati anche tre soggetti, il primo è stato trovato, a seguito di perquisizione veicolare, in possesso di un coltello di genere vietato. Un secondo soggetto, fermato nel corso dei controlli su strada, è stato trovato alla guida di un veicolo in stato di ebrezza alcolica con un tasso alcolemico elevato tanto da far scattare anche il sequestro del mezzo e la sospensione immediata della patente di guida. Il terzo soggetto invece guidava un’autovettura senza patente, violazione che gli era stata contestata già nei mesi scorsi.

Il dispositivo di controllo si è incentrato sul monitoraggio della zona di Piazza Trento, abituale ritrovo di giovani, ed in quale luogo sono state effettuate accurate verifiche per rispetto della quiete pubblica, problematica segnalata più volte dai cittadini residenti. In particolare il monitoraggio è stato effettuato mediante il controllo della documentazione di circolazione di ciclomotori e microcar, con accertamenti degli apparati stereofonici installati. Infine sono stati sorpresi dai Carabinieri e segnalati alla Prefettura di Messina due minori in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, sequestrate.