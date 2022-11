I.I.S. “E.Medi”: inaugurato Erasmus KA220 “Forest Fire Prevention”

Con il Transnational Meeting a Lublin (Polonia), l’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Medi inaugura il progetto Erasmus KA220 “Forest Fire Prevention”, uno dei 23 progetti di questa tipologia approvati in Italia all’ultima scadenza di marzo 2022.

Per la categoria Lump Sum 120 mila euro, il Progetto è stato il primo in Italia.

“Il partenariato, in cooperazione con Turchia, Polonia, Spagna, Portogallo e Grecia- precisa la coordinatrice Erasmus del Medi prof.ssa Maria Anversa Grasso, che ha anche partecipato al meeting in Polonia insieme a Leyla Recupero Trovato, docente di scienze dell’istituto- si basa sui tre pilastri del Programma Europeo: digitalizzazione, inclusione e sostenibilità ambientale. Sono infatti priorità del progetto lo sviluppo di cittadinanza attiva attraverso campagne di prevenzione degli incendi boschivi del territorio per sensibilizzare gli alunni alle tematiche ambientali (sotto-tematiche: biodiversità, deforestazione, cambiamenti climatici), di transizione verso una eco-school con l’adozione di pratiche green e dell’uso delle nuove tecnologie per una didattica inclusiva”.

Il primo Transnational Meeting a Lublin, città d’arte, cultura e musica, crocevia tra Europa Occidentale ed Orientale, non a caso insignita con il titolo di European Youth Capital 2023, ha avuto come scopo la pianificazione delle attività da realizzare con gli allievi all’interno delle classi quali il logo contest, un concorso di poesie sulle foreste e sugli alberi, mostre di disegni e dipinti e prodotti finali in digitale; la distribuzione dei ruoli all’interno del partenariato; le attività di monitoraggio e di disseminazione in tutte le fasi del progetto. Grazie alla sapiente organizzazione di Dorota Gilas, la docente di contatto polacca, il Transnational meeting ha visto la collaborazione degli stakeholders del territorio sia l’Università di Lublin, Dipartimento Scienze della Terra sia l’Associazione Municipale dei volontari dei vigili del fuoco, entrambi partner associati del progetto che hanno gentilmente accolto le delegazioni nei propri locali. Inoltre sono state incluse parecchie attività culturali, come un corso di base di lingua polacca, visita della città di Lublin ( l’Old Town, il castello, il Museo Nazionale, la Cattedrale, la Basilica Dominicana), ed escursioni sul territorio (Kazimierz Dolny). L’avvio di “Forest Fire Prevention”, sotto la Reggenza della DS Palma Rosa Legrottaglie, in sostituzione della titolare DS Ester Elide Lemmo, denota la soluzione di continuità con la politica di internazionalizzazione di Domenica Pipitò, la precedente Dirigente Scolastica dell’IIS Medi.