Calcio, la Nuova Igea Virtus a Siracusa per tornare a vincere lontano da D’Alcontres

La Nuova Igea Virtus torna in campo oggi pomeriggio al De Simone di Siracusa con l’obiettivo di ripetere la prestazione ed possibilmente anche il risultato della sfida di Coppa Italia disputato mercoledì a Barcellona, che ha dato ai giallorossi il pass per la semifinale.

La squadra del tecnico Pasquale Ferrara ritrova Idoyaga e Trimboli e vuole spezzare la striscia negativa lontano dal D’Alcontres dopo le sconfitte di Comiso e Taormina. Tornare al vittoria in trasferta è fondamentale soprattutto in una scontro diretto con una delle candidate al salto di categoria, che per la verità fino ad oggi ha stentato più delle altre ad esprimere il suo potenziale.

A Siracusa come in tutte le trasferte lsgrò e compagni saranno accompagnati da tanti tifosi che faranno sentire forte il sostegno dagli spalti, sperando che non si ripetano le azioni vandaliche che hanno caratterizzato l’ultima sfida ad De Simone. L’anno scorso vennero danneggiati i pulmini che trasportavano i supporters giallorossi e ci si augura che da parte della autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico ci sia la giusta attenzione, non solo nei confronti dei tifosi barcellonese, che saranno censiti con il biglietto nominale, ma anche per gli ultras aretusei, protagonisti del vile gesto dell’anno scorso.