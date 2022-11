Il Tar di Catania rigetta il ricorso sul servizio di raccolta rifiuti a Barcellona: da dicembre via al porta a porta senza isole ecologiche mobili

Il Tar di Catania ha rigettato nel merito il ricorso della ditta Caruter, contro l’aggiudicazione della gara d’appalto per raccolta dei rifiuti alla ditta Dusty per i prossimi sette anni.

Le decisione dei giudici amministrazione potrebbe essere ancora impugnata al Cga di Palermo, ma l’amministrazione comunale e la SSR della provincia di MESSINA, che ha gestito l’appalto, potranno procedere alla sottoscrizione del contratto, con l’avvio della nuova gestione, con l’istituzione del porta a porta su tutto il territorio comunale e l’eliminazione delle tanto bistrattate isole ecologiche mobili.

La ditta, sollecitata in tal senso da sindaco Pinuccio Calabrò e dall’assessore Paolo Pino, ha già predisposto la nuova organizzazione del lavoro senza isole ecologiche, ma prima attuarla sono necessari alcuni passaggi con organizzazioni sindacali in vista di un probabile aumento del personale e della modifica delle mansioni per alcuni dipendenti attualmente in servizio. Inizialmente non sarà richiesto l’uso dei mastelli identificativi degli utenti per il conferimento dei rifiuti differenziati, così come previsto dal nuovo appalto, e si stanno apportando piccole modifiche al calendario dei frazioni raccolte durante la settimana.