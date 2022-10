Barcellona, la Giunta approva la delibera per avviare il nuovo servizio di raccolta porta a porta: saranno tolte le isole ecologiche

La giunta comunale, guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò, ha approvato la delibera con cui si dispone il via libera alla firma del contratto per il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti a Barcellona Pozzo di Gotto.

L’appalto, come si ricorderà, era stato aggiudicato alla ditta Dusty, ma un ricorso al Tar di Catania, presentato dalla Caruter, terza classificata, aveva bloccato l’iter di sottoscrizione del contratto. Dopo la prima udienza del 16 settembre scorso, che non ha disposto alcuna sospensiva dell’assegnazione dell’appalto, la SSR Messina ha inviato una nota al Comune con cui si concedeva il nulla osta alla sottoscrizione del nuovo contratto sotto riserva di legge. Analoga richiesta era stata avanzata agli uffici comunale anche dall’assessore comunale all’ambiente Paolo Pino. La giunta comunale ha preso atto della situazione ed ha approvato la delibera con cui si autorizza l’ufficio tecnico alla stipula del contratto ed all’avvio del servizio nel more della definizione del giudizio da parte del tribunale amministrativo.

Il primo effetto della nuova disposizione sarà l’avvio del porta a porta su tutto il territorio comunale, con l’eliminazione delle isole ecologiche mobili. Per l’applicazione del nuovo assetto del servizio saranno comunque necessarie alcune settimane, tali da consentire una minima campagna d’informazione per le zone dove sarà avviato il porta a porta e per rimodulare gli itinerari dei mezzi della Dusty impegnati nella raccolta. Realisticamente si dovrà attendere il mese di novembre.

Si tratta di un passaggio importante per Barcellona Pozzo di Gotto, i cui i cittadini saranno chiamati ad un maggiore senso civico rispetto al teme della differenziazione dei rifiuti, per evitare la proliferazione di discarica abusive in diversi punti della città.