Basket, l’Orsa Barcellona lotta alla pari fino all’intervallo con la corazzata Svincolati ma cede nel finale (93-75)

L’Orsa Barcellona ha messo in difficoltà per due tempi la corazzata Svincolati Milazzo, ma alla distanza ha dovuto lasciare strada ad una squadra costruita per vincere il campionato di serie C Gold.

Alla fine il punteggio ha sorriso ai mamertini, che restano imbattuti in vetta al campionato, insieme al Piazza Armerina ed all’Alfa Catania, che però ha giocato una partita in più. I giallorossi del Longano hanno tenuto testa ai più quotati avversari fino all’intervallo chiuso sul 43-43. Dal terzo periodo gli Svincolati hanno cambiato marcia, forti anche di una panchina più lunga ed esperta, e per l’Orsa non c’è stato più nulla da fare.

Domenica al PalAlberti è atteso il Cus Catania e per i barcellonesi l’obiettivo è vincere per rimanere agganciati al gruppo di metà classifica.

Cus Dil. Catania Basket Alfa Basket Catania 62-69 Castanea Basket Messina A.S.D. Dierre 87-68 Sb Basket School Mastria Sport 60-84 Svincolati A.S.D. Asd Orsa Barcellona 93-75 Basket School Messina Sport Club Gravina 87-52 Vis Reggio Calabria Siaz Basket Piazza Armerina 60-75