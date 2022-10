Basket, l’Orsa Barcellona paga la frenesia sotto canestro e lascia la vittoria al Castanea (72-74)

L’Orsa Barcellona cade al PalAlberti contro il Castenea dell’ex Baldaro, che si dimostra più fredda e lucida nella fase finale dell’incontro.

Per i ragazzi di coach Pippo Biondo è probabilmente un’occasione persa, perchè, nonostante una prestazione non certo esaltante, erano riusciti ad agguantare la parità sul 72-72 a 25″ dalla sirena. I messinesi hanno avuto la capacità di gestire il tempo alla perfezione, costruendo indisturbata l’azione per i due punti che valgono la vittoria. In 2″ l’Orsa Barcellona ha provato il colpaccio dalla distanza, ma la conclusione si fermata sul ferro, consegnando la vittoria alla squadra ospite, che ha meritato i due punti.

La formazione barcellonese adesso dovrà ricompattarsi per provare a vender cara la pelle nel derby di Milazzo contro gli Svincolati dell’ex Ciccio Trimboli, ancora imbattuti in questa prima fase del campionato di serie C Gold.

Asd Orsa Basket Barcellona Castanea Basket 2010 72 74 Mastria Sport Academy A.S.Dil. Vis Reggio Calabria 84 50 Sport Club Gravina A. Dil. Fortitudo Messina 79 86 A.S.D. Dierre Sb Basket School 93 48 Alfa Basket Catania Svincolati A.S.D. 85 86 Siaz Basket Piazza Armerina Basket School Messina A.Dil. 82 57