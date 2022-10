Basket, l’Orsa Barcellona esce sconfitta, ma a testa alta dalla sfida con la Basket School Messina

Si conclusa con una sconfitta la gara d’esordio dell’Orsa Barcellona nel campionato di Serie C Gold. I ragazzi di coach Pippo Biondo hanno lottato alla pari con una formazione più esperta come la Basket School Messina, che nella passata stagione ha conteso la promozione in serie B del Palermo fino alla finale dei playoff.

La gara è stata equilibrata fino alla fine all’intervallo lungo, chiuso in parità sul 42-42. Un terzo periodo tutto di marca messinese, concluso sul 71-54, ha di fatto segnato l’esito dell’incontro e non è servita a cambiare il finale del match la reazione, comunque confortante, dei barcellonesi nell’ultimo quarto, che ha consentito di ridurre il passivo a -9 (78-69).

Domenica 16 ottobre è in programma il primo match casalingo dell’Orsa Barcellona, che ospiterà la Vis Reggio Calabria, con l’obiettivo di centrare la prima vittoria stagionale.

