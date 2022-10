Calcio, negli anticipi di Promozione e Prima categoria: la Nuova Azzurra perde in casa contro la Messana, oggi gli altri incontri

Negli anticipi di Promozione la Nuova Azzurra Fenice di Barcellona ha ceduto con il minimo scarto contro la quotata Messana, attuale capolista del girone C. Negli altri incontri la Pro Mende passa sul campo della Gescal e il Catania San Pio supera con un punteggio tennistico l’Atletico Messina. Nel quarto anticipo l’Aci Sant’Antonio batte 1-0 gli jonici della Valdinisi.

PROMOZIONE GIRONE C

Gescal Pro Mende Calcio 2-4 Catania San Pio X Atletico Messina 6-1 Nuova Azzurra Fenice Messana 1966 0-1 Città Di Aci Sant’Antonio Valdinisi Calcio 1-0 RSC Riposto Polisportiva Sant Alessio Valle Del Mela Calcio Belpasso 2014

Messana 1966 8 4 2 2 0 5 1 4 Catania San Pio X 7 4 2 1 1 7 4 3 Pro Mende Calcio 7 4 2 1 1 7 5 2 RSC Riposto 7 3 2 1 0 8 3 5 Valdinisi Calcio 7 4 2 1 1 5 3 2 Città Di Calatabiano 6 3 2 0 1 4 3 1 Città Di Aci Sant’Antonio 6 3 2 0 1 7 1 6 Belpasso 2014 6 3 2 0 1 8 2 6 Nuova Azzurra Fenice 4 4 1 1 2 4 5 -1 Polisportiva Sant Alessio 3 2 1 0 1 2 4 -2 Valle Del Mela Calcio 1 3 0 1 2 2 7 -5 Gescal 0 4 0 0 4 3 13 -10 Atletico Messina 0 3 0 0 3 2 13 -11

In Prima categoria, nell’unico anticipo del girone D, l’Aquila Bafia non ha problemi a conquistare i tre punti contro il Lipari. Oggi l’Orsa Promosport sarà in campo a Torregrotta, con l’obiettivo di centrare la prima vittoria stagionale.

PRIMA CATEGORIA GIRONE D

Aquila Lipari I.C. 3-0 Folgore Milazzo Comprensorio Del Tindari Melas Monforte S. Giorgio Calcio Nuova Rinascita Città Di Galati Rodi Milici Sinagra Calcio Sfarandina Stefano Catania Torregrotta 1973 OR. SA. Promosport