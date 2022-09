Debutto per la Duilia Barcellona a una Finale Nazionale a squadre con le Allieve

Si tratta di un vero debutto per l’atletica leggera barcellonese quello che vedrà le Allieve classe 2005/2006 della Duilia Barcellona presenziare il 24 e il 25 settembre allo Stadio di Atletica Mario Saverio Cozzoli di Molfetta.

Le atlete inserite nel raggruppamento Adriatico disputeranno la Finale Nazionale “B” e dovranno competere con altre 5 società: Atl. Avis Macerata, ASD Nissolino Intesatletica, Alteratletica Locorotondo, Polisportiva Tethys Chieti, Atletica Fano Techfem.

Un raggruppamento – che da 12 società è diminuito a 6 – permette ad altre società di poter gareggiare in una località più vicina e poter tornare in tempo per le votazioni nazionali.

La qualificazione della società barcellonese è frutto di un progetto voluto ed avviato dal dirigente/allenatore Emanuele Torre che ha rinforzato la squadra collaborando con alcuni allenatori di Siracusa che hanno spostato il progetto di una finale nazionale “prestando” alcune atlete provenienti non solo dal comprensorio siracusano ma anche dalla provincia di Catania.

Le ragazze che parteciperanno all’evento sono Bucca Giulia (800mt – 4×100 – 4×400), Coppolino MariaChiara (lancio del Giavellotto), Sframeli Giusy (Getto del Peso, Lancio del Disco), Caliri Sophia (Marcia Km 5), Rao Genovese Lucrezia (Salto in Alto, 400 ostacoli, 4×400), Giuffrida Giulia (4×100), Martello Sofia (100 ostacoli, 4×400), Distefano Beatrice (100 mt, 200 mt, 4×100), Troni Caterina (Salto in Lungo, 400 mt, 4×400), Molino Anna (Salto Triplo, 4×100), Calcina Carla (Lancio del Martello), Salamone MariaPia (1500mt, 3000mt). Le gare si disputeranno sabato pomeriggio e domenica mattina.