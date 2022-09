Calcio, colpo esterno della Nuova Azzurra Fenice: risultati e classifica di Eccellenza e Promozione

Nella prima giornata dei tornei di Eccellenza e Promozione non sono mancate le sorprese, insieme ad alcuni conferme.

ECCELLENZA

In Eccellenza, spicca la netta vittoria della Nebros che ha battuto nettamente (4-2 con tripletta dell’ex igeano Fioretti) la corazzata Siracusa, indicata alla vigilia come la squadra da battere nella corsa verso la serie D. La Nuova Igea Virtus ha fatto il suo, superando in casa la Jonica con gara condizionata dal gran caldo, grazie al gol di Idoyaga. Si confermano le potenzialità di squadre come il Taormina, che ha superato il Milazzo con un perentorio 3-0, la Leonzio, vincente sul campo del Comiso, e della Rocca Acquedolcese, che ha battuto a domicilio la Virtus Ispica. La giornata è stata completata dal pareggio a reti bianche tra Acicatena e Modica e dai successi interni del Mazzarrone sul Palazzolo e del Real Siracusa nell’anticipo contro il Santa Croce.

Citta Di Acicatena Pol. Modica Calcio 0-0 Citta Di Comiso S.S. Leonzio 1909 1-2 Citta Di Taormina Milazzo 3-0 Mazzarrone Calcio Sport Club Palazzolo 2-0 Nebros Siracusa Calcio 1924 4-2 Nuova Igea Virtus Jonica F.C. 1-0 Real Siracusa Belvedere Santa Croce 1-0 Virtus Ispica 2020 Roccaacquedolcese 0-1

La classifica dopo la prima giornata

Città Di Taormina 3 1 1 0 0 3 0 3 Nebros 3 1 1 0 0 4 2 2 Mazzarrone Calcio 3 1 1 0 0 2 0 2 Leonzio 1909 3 1 1 0 0 2 1 1 Nuova Igea Virtus 3 1 1 0 0 1 0 1 Real Siracusa Belvedere 3 1 1 0 0 1 0 1 Rocca Acquedolcese 3 1 1 0 0 1 0 1 Città Di Acicatena 1 1 0 1 0 0 0 0 Modica Calcio 1 1 0 1 0 0 0 0 Città Di Comiso 0 1 0 0 1 1 2 -1 Jonica F.C. 0 1 0 0 1 0 1 -1 Santa Croce 0 1 0 0 1 0 1 -1 Virtus Ispica 2020 0 1 0 0 1 0 1 -1 Siracusa Calcio 1924 0 1 0 0 1 2 4 -2 Sport Club Palazzolo 0 1 0 0 1 0 2 -2 Milazzo 0 1 0 0 1 0 3 -3

PROMOZIONE

Nel torneo di Promozione è ottimo l’esordio della Nuova Azzurra Fenice, che supera in trasferta il Calatabiano con le marcatura di Piccolo e Crinò. Per gli uomini del presidente Giunta è una partenza lanciata che fa ben sperare per i prossimi impegni. Tra le formazioni del comprensorio tirrenico si registrano due sconfitte, quella della Pro Mende, battuta in casa dal Catania San Pio X, e del Valle del Mela, sul campo del Valdinisi.

Città Di Aci Sant’antonio Gescal 6-0 Citta Di Calatabiano Nuova Azzurra Fenice 1-2 F.C. Belpasso 2014 Polsportiva Sant Alessio 4-0 Messana 1966 Rsc Riposto 1-1 Pro Mende Calcio Catania S.Pio X A R.L. 0-1 Valdinisi Calcio Valle Del Mela Calcio 3-1 Riposa Atletico Messina

La classifica dopo la prima giornata