Il degrado nel quartiere Petraro segnalato dai consiglieri del gruppo Barcellona in Comune

I consiglieri comunali del neo costituito gruppo Barcellona Pozzo di Gotto in Comune, ilenia Torre e Giuseppe Abbate, hanno presentato un’interrogazione per segnalare lo stato di incuria e degrado in cui versa il quartiere Petraro.

“È inconcepibile – affermano – che un quartiere così popoloso sia, in certi punti, addirittura impraticabile. Ancor più assurdo che la piazzetta ubicata lungo la Via Pirandello e la zona adiacente risultino a tratti inaccessibili a causa dei rovi e delle erbacce che in certi punti non consentono neppure il transito dei pedoni’.

I consiglieri si sono fatti portavoce degli abitanti che lamentano uno stato di abbandono divenuto per molti insostenibile, che ha determinato, soprattutto con le temperature elevate delle ultime settimane, la diffusione di infestazioni di zecche, insetti, topi, scarafaggi.

“Una situazione intollerabile – continuano Torre e Abbate – soprattutto per coloro che vivono nei complessi residenziali situati in prossimità della piazza e che spesso sono costretti a tenere chiuse le finestre delle proprie abitazioni. Ci auguriamo che l’Amministrazione si attivi tempestivamente per avviare una seria bonifica dei luoghi”.