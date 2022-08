Calcio, Milazzo ripescato in Eccellenza: torna il derby con la Nuova Igea Virtus

Il comitato regionale della Figc ha pubblicato la composizione dei gironi di Eccellenza e Promozione, definendo anche i ripescaggi per le rinunce di alcune formazioni.

Tra le squadre promossa a tavolino c’è il Milazzo, che è stato inserito nel girone B insieme alla Nuova Igea Virtus. Torna il derby tra i più sentiti in provincia di Messina non solo in campionato, ma anche nel primo turno di Coppa Italia. Il 28 agosto al D’Alcontres ed il 5 settembre al Salmeri si confronteranno giallorossi e rossoblù in un gusto antipasto delle due sfide di Eccellenza.

Taormina, Jonica, Roccacquedolcese e Nebrodi sono le altre formazioni messinesi nel girone che comprende squadre catanesi, siracusane e ragusane. Ecco la composizione dei due gironi di Eccellenza.

A seguire gli accoppiamenti di Coppa Italia