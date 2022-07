Barcellona, i consiglieri Ilenia Torre e Giuseppe Abbate costituiscono il gruppo “Barcellona P.G. in comune”

I consiglieri comunale Ilenia Torre e Giuseppe Abbate lasciano il gruppo misto per costituire del nuovo Gruppo Consiliare, denominato “Barcellona Pozzo di Gotto in Comune”.

“Riteniamo doveroso – si legge nella comunicazione ufficiale – a questo punto del nostro percorso consiliare che ci vede già da parecchio tempo collocati al Gruppo Misto, contribuire, con un’azione simbolica ma allo stesso tempo concreta, a tracciare un percorso finalizzato all’affermazione di una visione della politica – oggi sempre più mortificata, anche nella nostra Città, dalle spiacevoli conseguenze delle lotte tra partiti – che sia scevra dalle attuali e sempre più diffuse logiche di cattiva gestione della res pubblica e di scarsa attenzione nei confronti delle istanze delle persone. Partendo dall’assunto che i rappresentanti delle Istituzioni debbano sempre battersi per l’affermazione dei valori e dei principi riconducibili al concetto di democrazia, e non condividendo, peraltro, metodi e logiche dell’attuale Amministrazione comunale, riteniamo opportuno dar vita, oggi, ad un nuovo gruppo consiliare del tutto autonomo: sarà il punto di partenza di un percorso più ampio e articolato, che auspichiamo possa trovare nuove adesioni, sia nel Civico Consesso che al di fuori dello stesso”.

Nel ribadire l’obiettivo di operare nell’interesse della cittadinanza i due consiglieri cercheranno di aggregare tutti coloro che “intenderanno mettersi in gioco con il desiderio di dare un apporto, con azioni fattive e propositive, per migliorare le sorti di una Città che non è più quella che noi avremmo desiderato e immaginato”.

“Abbiamo scelto la denominazione di “Barcellona Pozzo di Gotto in Comune” per dare rilievo al nostro concetto di interesse collettivo: una prospettiva che guarda all’Istituzione Municipale – in questo momento rappresentata, con orgoglio, anche dai firmatari di questa nota – come luogo per antonomasia in cui si interpretano ideali e interessi collettivi“.

La maggioranza perde così un altro pezzo Giuseppe Abbate, dopo aver già trovato un’opposizione “interna” delle consigliere Ilenia Torre, Angelita Pino e Melangela Scolaro, elette nelle liste a supporto del sindaco Pinuccio Calabrò, che hanno assunto una posizione critica rispetto all’attuale amministrazione comunale.